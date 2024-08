Huracán Debby toca tierra en Florida como categoría 1

El huracán Debby tocó tierra la madrugada de este lunes cerca de la localidad de Steinhatchee, en la costa noroeste de Florida, como categoría 1 de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por su siglas en inglés) de EE. UU.

La agencia federal prevé que el huracán Debby, que llegó con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas), cause marejadas ciclónicas e inundaciones peligrosas en el sureste de EE. UU.

Hurricane #Debby Advisory 12A: Debby Just Inland in the Florida Big Bend Region. Expected to Bring Major Flooding Over the Southeastern United States During the Next Few Days. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 5, 2024