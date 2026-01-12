 Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vini Jr
Deportes

Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vinícius

Tras la polémica generada en la Supercopa, Diego Simeone reconoció su error y pidió disculpas al Real Madrid y a Vinícius Jr.: "No estuvo bien de parte mía", admitió el entrenador argentino.

Cruce de palabras entre Simeone y Vinícius en la Supercopa de España - EFE
Cruce de palabras entre Simeone y Vinícius en la Supercopa de España / FOTO: Agencia EFE

Diego Simeone volvió a ser protagonista fuera del terreno de juego tras pedir disculpas públicas por sus palabras dirigidas a Vinícius Jr. durante la semifinal de la Supercopa de España. El entrenador del Atlético de Madrid reconoció este lunes que su actitud no fue la correcta y asumió su responsabilidad por un episodio que generó una amplia repercusión mediática.

En la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino, el técnico argentino fue claro al expresar su arrepentimiento. "Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron; obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien", declaró Simeone, dejando constancia de su autocrítica ante los medios.

Simeone reconoce que "no estuvo bien"

La polémica surgió a raíz de un vídeo difundido por Movistar durante el partido, en el que, según la lectura de labios del canal, Simeone le dijo al atacante brasileño: "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo". Estas palabras, captadas en pleno encuentro, provocaron reacciones inmediatas por el tono y el contexto en el que se produjeron.

Al ser consultado nuevamente sobre el tema, Simeone precisó que se trataba de "disculpas, no un perdón", y evitó profundizar más en la controversia. También fue cuestionado por las declaraciones de Xabi Alonso, quien afirmó que el técnico rojiblanco "no es buen deportista", a lo que Simeone respondió de forma tajante: "No tengo nada más que agregar".

En el ámbito deportivo, el entrenador del Atlético de Madrid aceptó con naturalidad la eliminación ante el Real Madrid. "El equipo que gana es el que merece pasar. Ellos han ganado y merecieron pasar", afirmó. Además, analizó la final del torneo y elogió el momento del Barcelona, destacando que "está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador con las ideas clarísimas y un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena", concluyendo que los resultados obtenidos se reflejan en "los trofeos que están ganando".

Diego Simeone vs. Vinícius en semifinal de Supercopa de España - EFE

