 Diego Simeone no recuerda sus palabras a Vinícius
Deportes

Supercopa de España: Diego Simeone no recuerda sus palabras a Vinícius

En tanto, para el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, lo de Simeone "no es ejemplo de buen deportista".

Compartir:
Vinícius y Diego Simeone durante una discusión en semifinal de la Supercopa de España
Vinícius y Diego Simeone durante una discusión en semifinal de la Supercopa de España / FOTO: EFE

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior. Un intercambio de palabras entre ambos que Simeone aseguró no recordar, pero que acabó con amarilla tras enzarzarse por última vez cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo rojiblanco como un mal ejemplo de deportista.

"No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar", respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Una conversación en la que, según las cámaras de Movistar +, Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo".

Sin embargo, ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: "No me acuerdo. Tengo memoria complicada".

Habla Xabi

Un intercambio de palabras que, para Xabi Alonso, no "es ejemplo de buen deportista" ya que, en su opinión, "no todo vale".

"Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite", valoró el entrenador del Real Madrid.

Momentos de tensión entre Simeone y Vinícius que acabó con cartulina amarilla para ambos, cuando el brasileño fue sustituido en el minuto 80. Momento en el que se escucharon pitos y Simeone, según Movistar+, se dirigió a él para decirle "escucha, escucha"; a lo que ‘Vini habló con el colegiado Busquets Ferrer para quejarse de que Simeone "siempre está jodiendo".

Real elimina al Atlético y enfrentará al Barcelona en final de Supercopa

La final de la Supercopa de España se jugará este domingo 11 de enero a partir de las 13:00 horas GT.

*Información EFE.

En Portada

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democraciat
Nacionales

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

07:15 AM, Ene 09
Vinícius comenta el video de Simeone: Has perdido otra eliminatoriat
Deportes

Vinícius comenta el video de Simeone: "Has perdido otra eliminatoria"

07:40 AM, Ene 09
Salud confirma cinco casos positivos de sarampiónt
Nacionales

Salud confirma cinco casos positivos de sarampión

07:34 AM, Ene 09
Sale a la luz video del ataque armado contra el director del centro universitario de Petént
Nacionales

Sale a la luz video del ataque armado contra el director del centro universitario de Petén

08:12 AM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos