Resultado Atlético Madrid vs. Real Madrid por Supercopa 2026

Este día, los equipos de Madrid, Atlético y Real se midieron en la segunda semifinal de la Supercopa de España que se desarrolla en Yeda, Arabia Saudita, que ayer dio el paso a la final al Barcelona tras una categórica victoria ante Athletic Club.
Un tiro libre ejecutado de forma estupenda por el uruguayo Federico Valverde dio al Real Madrid la ventaja inicial en el partido. Era el primer minuto de juego con 16 segundos cuando el sudamericano metió el izquierdazo a una pelota que estaba a más de 20 metros de la línea de gol defendida por Jan Oblak.
El esférico fue rompiendo el viento y haciéndose un camino para terminar en la parte superior derecha de Oblak, quien no pudo llegar al misil lanzado por el jugador uruguayo, un gran referente en la institución merengue.
El partido en su primera parte tuvo grandes emociones, donde los porteros: Jan Oblak y Thibaut Courtois fueron grandes protagonistas con sus intervenciones puntuales evitando que el marcador sufriera más cambios en los primeros 45 minutos.
Real Madrid a la final
Para la etapa de complemento, el Atlético Madrid estuvo cerca de igualar las acciones en las primeras jugadas, y cuando era mejor dentro del terreno de juego, los de Diego Simeone recibieron un fuerte golpe: Gol de Rodrygo Goes y con ello el 0-2 a los 54.
Era prácticamente el acabose para los jugadores colchoneros, pero el equipo que "jamás deja de creer" se encontró tres minutos más tarde del gol de Rodrygo, el gol de descuento gracias a un gran cabezazo de Alexander Sørloth. Era el 1-2 y con más de 33 minutos de juego. La ilusión y la vida seguían al rojo vivo para los de Simeone que estaban a una anotación de igualar la semifinal.
El partido ya no sufrió modificación en el marcador y el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid 2-1 para citarse con el Barcelona en la gran final de la Supercopa de España en el primer clásico del 2026. El duelo final será este domingo 11 a las 13:00 horas de Guatemala.
Alineaciones:
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Alvarez y Sorloth.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.