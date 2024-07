Beryl toca tierra como huracán en la costa de Texas

El núcleo de Beryl tocó tierra este lunes como huracán categoría 1 cerca de Matagorda, en el estado de Texas, y amenaza con fuertes vientos, una “peligrosa” marejada ciclónica e inundaciones repentinas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

Beryl, el primer huracán que llega a la costa estadounidense de esta temporada, presentaba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas) al tocar tierra, detalló el NHC.

Se espera que el centro de la tormenta se mueva este lunes sobre el este de Texas y después a lo largo del valle del Misisipi el martes y sobre el valle de Ohio el miércoles. El ciclón se encuentra a 65 kilómetros (40 millas) al suroeste de Houston y a 70 kilómetros (45 millas) al norte-noreste de Matagorda, donde tocó tierra la madrugada de hoy.

Beryl rebajó los vientos máximos sostenidos al tocar tierra a 120 kilómetros por hora (75 millas), pero se mantiene como huracán, según un boletín del NHC. Se espera un debilitamiento constante a medida que el centro se mueva hacia el interior del país, se rebaje a tormenta tropical más tarde hoy y a depresión tropical el martes.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 8, 2024