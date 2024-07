Beryl se fortalecerá antes de impactar en el noreste de México y la costa de Texas

La tormenta tropical Beryl se fortalecerá este fin de semana en el Golfo de México y volverá a convertirse en huracán antes de impactar contra partes del noreste de México y la costa de Texas desde el domingo por la noche al lunes, pronosticó este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La institución estadounidense alertó que para estas zonas existe un “riesgo cada vez mayor” de destructivos vientos huracanados y marejadas ciclónicas “potencialmente mortales”, por lo que pidió a sus habitantes que se mantengan al tanto de nuevas recomendaciones y sigan las instrucciones de las autoridades locales.

La costa de Texas ya se encuentra desde ayer bajo alerta de huracán por el avance de Beryl, que tocó tierra la madrugada de este viernes como huracán categoría 2 al norte de Tulum, en el Caribe mexicano, y se degradó a tormenta tropical.

Beryl se encontraba entonces a 0 kilómetros al este de Progreso (México) y a 935 kilómetros (580 millas) al este-sureste de Brownsville, en Texas, señalaba NHC.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (65 millas por hora) y se desplazaba en dirección oeste-noroeste.

El centro de Beryl, que como huracán alcanzó la máxima categoría, cinco, en el Caribe, tocó tierra la madrugada del viernes cerca de Tulum y el patrón de trayectoria muestra que la costa de Texas está expuesta a su embate.

Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica y el más temprano de categoría cinco registrado en la historia, se mueve con una velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).

#Hurricane #Beryl in #Tulum (Quintana Roo, #Mexico, 5.07.2024).

👉 Watch now the International online forum. Global Crisis. The Responsibility. –https://t.co/QtSmY7k3fX pic.twitter.com/lHhNoSQEP5

— Andrey (@Andrej78069591) July 6, 2024