Beryl toca tierra como huracán sobre Yucatán, México

El núcleo del huracán Beryl tocó tierra la madrugada de este viernes en Tulum, en la costa occidental de México, y ahora se dirige hacia Texas, EE. UU., según indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Beryl, ahora de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se mueve sobre la península mexicana de Yucatán con “peligrosos” vientos huracanados, marejadas ciclónicas y olas dañinas. El ciclón se encuentra a 25 kilómetros (15 millas) al norte-noroeste de Tulum y a 1.175 kilómetros (730 millas) al este-sureste de Brownsville (Texas), en la frontera con México. El primer huracán de la temporada atlántica mantiene vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora (100 millas), según un boletín del NHC.

Se prevé que Beryl emerja sobre el suroeste del Golfo de México durante la noche del viernes y luego se mueva hacia el noreste de México y al sur de Texas al final del fin de semana.

Beryl, el sistema más temprano en la temporada de huracanes de categoría 4 registrado en la historia, se mueve con una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora) en dirección oeste-noroeste.

4am CDT July 5th Key Messages for #Hurricane #Beryl:

Hurricane conditions starting to occur in the Yucatan Peninsula within the hurricane warning area. Please shelter in place as these life-threatening conditions occur today.

There is also an increasing risk of strong winds,… pic.twitter.com/0sxRr27paf

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2024