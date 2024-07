Huracán Beryl se debilita a categoría 3 mientras avanza hacia México

El huracán Beryl se debilitó a categoría 3 mientras avanza por el suroeste de la Isla Gran Caimán, en el Caribe, en su camino a la Península de Yucatán, en México, con amenazas de vientos y olas destructivas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

Aunque el NHC, con sede en Miami, no incluye por ahora a EE. UU. en la ruta del poderoso huracán Beryl, meteorólogos de medios estadounidenses señalan que este podría llegar a las costas de Texas, en la frontera con México, después de un nuevo fortalecimiento en las calientes aguas del Golfo de México.

El ojo de Beryl llegó este jueves cerca de la Isla Gran Caimán, después de causar destrozos en Jamaica el miércoles, y en las Islas de Barlovento, a las que llegó con categoría 5, la mayor en las escala Saffir-Simpson, a comienzos de esta semana.

El primer huracán de la temporada atlántica se mantiene potente, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas), según un boletín del NHC. El ciclón, que sigue su travesía por el Caribe, se encuentra a 80 kilómetros (50 millas) al sur suroeste del oeste-suroeste de Gran Caimán y a 620 kilómetros (385 millas) al este-sureste de Tulum (México).

5am EDT July 4th Key Messages for #Hurricane #Beryl: The major hurricane will pass near the Cayman Islands this morning, & Yucatan Peninsula and Belize tonight where strong winds, dangerous storm surge, damaging waves, & flooding are expected to occur.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 4, 2024