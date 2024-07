MrBeast regaló 100 casas entre El Salvador, Colombia, México y Jamaica

Jimmy Donaldson, conocido como “MrBeast”, ha realizado un gesto extraordinario en Latinoamérica al construir y regalar 100 casas completamente amobladas a familias afectadas por las lluvias y en situación de bajos recursos.

La iniciativa altruista del Youtuber estadounidense se extendió por varios países de la región, incluyendo Jamaica, El Salvador, Argentina, México y Colombia.

En su canal de YouTube, que cuenta con 292 millones de suscriptores, compartió su viaje humanitario. Comenzó en las montañas de Jamaica, donde reemplazó viviendas mal cimentadas y construidas con materiales inseguros.

Los nuevos hogares no solo estaban hechos con materiales seguros, sino que también contaban con instalaciones eléctricas y sistemas de agua potable.

Además, fueron completamente amoblados para brindar comodidad a las familias beneficiadas.

El siguiente destino fue El Salvador, donde identificó una comunidad que vivía cerca de un río propenso a desbordarse durante la temporada de lluvias.

Para evitar futuros desastres, reubicó a las familias lejos del río y construyó un conjunto habitacional, además de regalar a los niños un campo de fútbol.

El viaje continuó por Argentina y México. En estos países, siguió su misión de ayudar a comunidades necesitadas, aunque los detalles específicos de estas intervenciones no fueron tan destacados como en otros destinos.

En Colombia, ayudó a una comunidad rural cuyas viviendas habían sido destruidas por fuertes vientos. Ana, una de las mujeres beneficiadas, expresó su gratitud:

When we help people (curing 1000 blind people, building 100 houses, 100 wells, etc) people get mad and say I shouldn’t be doing this and governments should. Yes, ideally a YouTuber isn’t the one fixing these issues but I’m not just gonna stand by and do nothing 🤷🏻‍♂️

— MrBeast (@MrBeast) June 30, 2024