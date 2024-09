VIDEO: Se realiza la primera caminata espacial privada de la historia

Uno de los astronautas de la misión Polaris Dawn, el multimillonario Jared Isaacman, emprendió este jueves la primera caminata espacial privada de la historia. Isaacman salió con éxito de la cápsula Dragon, de SpaceX, situada a 700 kilómetros (435 millas) de la Tierra, a las 06.52 horas (de la costa Este de EE. UU.).

Tras algo más 40 minutos de preparaciones finales, la compuerta de la nave se abrió y salió de ella el comandante Isaacman, enfundado en uno de los trajes de SpaceX que se prueban en esta misión, en la que por primera vez un astronauta no perteneciente a una agencia espacial gubernamental camina por el espacio.

Pasados 10 minutos, Isaacman volvió a la nave, y a las 07:05 horas (de EE. UU.) salió al espacio Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, otro de los miembros de la tripulación.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!

“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k

