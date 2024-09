Despega la misión Polaris Dawn, para intentar la primera caminata espacial privada

La misión tripulada Polaris Dawn despegó este martes desde Florida, EE. UU., en una cápsula Dragon, de SpaceX, para efectuar esta semana la primera caminata espacial privada, además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, que triplicará la de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento de la nave, propulsada por un cohete Falcon 9, se produjo a las 05:23 horas (locales), desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, casi dos horas más tarde de lo previsto, debido a unas condiciones climatológicas desfavorables.

La nave va comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado del expiloto de la Fuerza Aérea de EE. UU., Scott Poteet, y de las ingenieras de SpaceX, Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente.

Los cuatro astronautas permanecerán en órbita durante cinco días y probarán nuevos trajes espaciales que permitirán una mayor movilidad.

Isaacman y Gillis participarán durante el tercer día de la misión en la histórica caminata privada a 700 kilómetros de la Tierra (435 millas) y al sexto día los cuatro amarizarán frente a las costas de Florida.

Una vez puestos en órbita, los cuatro astronautas alcanzarán una altitud máxima de alrededor de 1 mil 400 kilómetros (870 millas), la más lejana desde el fin del programa Apolo de la NASA, en 1972.

The @PolarisProgram astronaut mission is headed for an altitude 3 times higher than the Space Station, the furthest that humans have been from Earth in over half a century! pic.twitter.com/lYgsA5vMGk

— Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2024