EE. UU. se pronuncia por salida de González Urrutia de Venezuela

El Gobierno de EE. UU. se pronunció por la salida del líder opositor, Edmundo González Urrutia, de Venezuela, la cual consideró que es consecuencia de las medidas “antidemocráticas” del régimen de Nicolás Maduro.

“Su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.

El líder opositor, que se encuentra en España, sigue siendo en su opinión “una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela”, y EE. UU. le apoya en su llamado a continuar “la lucha por la libertad y la restauración de la democracia”.

Venezuelans voted for change. Maduro’s post-election repression has killed or jailed thousands, and winning candidate @EdmundoGU remains the best hope for democracy. We must not let Maduro and his representatives cling to power by force. The will of the people must be respected.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 9, 2024