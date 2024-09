Historiador que ha acertado elecciones en EE. UU. predice ganador de 2024

El historiador Allan Lichtman, quien es considerado una especie de “Nostradamus” por haber predicho correctamente durante 40 años los ganadores de las elecciones en Estados Unidos, reveló su predicción para noviembre de 2024 y consideró que Kamala Harris se llevará la victoria.

El profesor de la American University, de 77 años, ha elaborado su propio modelo electoral que ha pronosticado correctamente cada ganador presidencial desde 1984. Se basa en un sistema poco ortodoxo, que ignora las encuestas y los expertos, basado en lo que él llama “13 claves” de la Casa Blanca, un modelo que desarrolló en 1981 junto con su amigo, el geofísico Vladimir Keilis-Borok.

El modelo se basa en 120 años de resultados de elecciones presidenciales e incluso permitió a Lichtman predecir la inesperada victoria de Trump en 2016, un mes antes de las elecciones.

Las 13 claves, que explica a detalle en su canal de YouTube, incluyen: ganancias de mitad de mandato, titularidad, contienda primaria, tercer partido, economía a corto plazo, economía a largo plazo, cambio de políticas, malestar social, escándalo en la Casa Blanca, carisma del titular, carisma del retador, fracaso de la política exterior y éxito de la política exterior.

Lichtman dijo que su sistema le permite “predecir el resultado del voto popular basándose únicamente en factores históricos y no en el uso de encuestas de preferencias de candidatos, tácticas o eventos de campaña”.

“Hay algunos factores impredecibles”, dijo mientras promocionaba la predicción en YouTube.

Allan Litchman 2 months ago:

“Democrats’ ONLY chance to win is with Biden running.”

Allan Litchman now:

*Predicts Kamala to win*

Imagine taking this guy seriously. He’s not Nostradamus, he’s a partisan hack. pic.twitter.com/QMrccwkw0T

— Vince Dao (@VinceDaoTV) September 8, 2024