Plan económico de Kamala Harris incluye bono para nuevos propietarios de vivienda

El plan económico de la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, incluye un bono de 25 mil dólares para quienes compren una vivienda por primera vez, según informó su oficina de campaña.

Harris ofrecerá este viernes, en Carolina del Norte, un discurso en el que expondrá su política económica de llegar a la Casa Blanca, y en él planteará un plan integral de cuatro años para atajar la crisis de acceso a las viviendas que afrontan las familias trabajadoras y de clase media del país.

La demócrata propone dentro de ese plan “un histórico apoyo” de 25 mil dólares para el pago inicial a los nuevos propietarios de vivienda, como adelantó hoy su campaña.

Asimismo, Harris promete la construcción a lo largo de cuatro años de tres millones de nuevas unidades de vivienda, tanto de alquiler como de compra, con lo que busca impulsar la construcción de más inventario que a la larga abaratará las hipotecas y alquileres.

Lo anterior irá de la mano con un incentivo fiscal para la construcción de “viviendas iniciales” y un nuevo fondo federal que buscará estimular la “construcción de viviendas innovadoras”.

When I am President, it will be a day one priority to bring down prices.

I’ll take on big corporations that engage in illegal price gouging and corporate landlords that unfairly raise rents on working families.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 15, 2024