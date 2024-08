Kamala Harris aceptará hoy la nominación demócrata a la Presidencia

La vicepresidenta Kamala Harris pronunciará la noche de este jueves su esperado discurso para aceptar la nominación demócrata a la Presidencia de EE. UU., en el cierre de la convención del partido, en Chicago. El discurso de Harris tendrá lugar en horario de máxima audiencia, para que pueda ser transmitido en directo por las principales cadenas de televisión estadounidenses.

Durante su intervención, la vicepresidenta buscará definirse ante los votantes narrando su historia personal, contrastará su visión optimista con la “oscuridad” de Trump y basará su ideario en un fuerte sentido patriótico, según detalló a la prensa una fuente próxima a la preparación del discurso.

Con el objetivo de definirse, Harris relatará cómo fue criada por una madre trabajadora en Oakland y luego en Berkeley (California), en un barrio de clase media, en un intento de mostrar cómo conoce de primera mano los desafíos que afronta la clase media de EE. UU.

También hablará sobre su decisión de convertirse en fiscal para proteger a los más vulnerables, desde supervivientes de abusos sexuales hasta propietarios afectados por la crisis hipotecaria. Entre 2004 y 2011 fue fiscal de distrito en San Francisco y entre ese último año y 2017 ejerció como fiscal general de California.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024