Oprah Winfrey urge a EE.UU. a elegir la “alegría” y catapultar a Harris a la Casa Blanca

La carismática presentadora Oprah Winfrey, una de las figuras de la cultura popular más importantes de Estados Unidos, instó este miércoles 21 de agosto, a elegir la “alegría” y catapultar a la vicepresidenta, Kamala Harris, a la Casa Blanca.

En un apasionado discurso en la Convención Nacional Demócrata de Chicago, Oprah dijo a un público entusiasmado: “¡Elijamos la verdad. Elijamos el honor y elijamos la alegría!”.

Winfrey destacó los orígenes de Harris, señalando que pronto los estadounidenses enseñarán a sus hijos cómo la hija de dos migrantes, una mujer india y un hombre jamaicano, “creció para convertirse en la 47ª presidenta de los Estados Unidos”.

“Eso es lo mejor de Estados Unidos”, afirmó mientras el público aplaudía y coreaba “¡USA, USA!”.

Winfrey, quien dijo que está registrada como independiente, pero que ha apoyado durante años al expresidente Barack Obama, instó a ese grupo de votantes a apoyar a Harris.

