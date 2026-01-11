Oscar Isaac Brilla en los Golden Globes

El reconocido actor Oscar Isaac volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la alfombra roja de los Golden Globes. Lo anterior, gracias a su nominación como Mejor Actor en Drama por su interpretación en la esperada película Frankenstein.
Su llegada al prestigioso evento no solo despertó el interés de la prensa internacional, sino también el de miles de usuarios en redes sociales, quienes celebraron el triunfo del talento latino en Hollywood. Isaac apareció luciendo un impecable smoking negro, un clásico infalible que se convirtió en uno de los looks más comentados de la noche.
La pieza, perfectamente ajustada y acompañada por detalles de alta sastrería, resaltó la elegancia que caracteriza al actor. Su conocida cabellera negra, peinada con un estilo natural, terminó de completar el look, reforzando su sello personal en las alfombras rojas.
Entre sonrisas y gestos de emoción, el intérprete con raíces guatemaltecas se mostró visiblemente feliz, orgulloso y agradecido por la nominación, afirmando que formar parte de esta temporada de premios ya es un triunfo. Este año, los Golden Globes 2026 volvieron a celebrarse en Beverly Hills ante una audiencia repleta de celebridades, directores, guionistas y personalidades influyentes del cine y la televisión.
Oscar Isaac más fuerte que nunca
La gala marcó el inicio formal de la temporada de premios, una etapa crucial para la industria que define tendencias, posiciona películas y perfila a los grandes favoritos rumbo a los Oscar. Además de reconocer lo mejor del cine, la ceremonia destacó las producciones televisivas más exitosas del año, mostrando el crecimiento del streaming y la diversidad de contenidos.
La nominación de Isaac en la categoría dramática responde a su trabajo en Frankenstein, una adaptación moderna que sorprendió a la crítica con una visión más profunda, compleja y emocional del clásico literario.
Su interpretación ha sido calificada como intensa, íntima y poderosa, lo que lo coloca entre los contendientes más fuertes de la noche.