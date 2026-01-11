 Trump considera a Marco Rubio como presidente de Cuba
Trump opina que le "parece bien" que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cuba

El líder de la Casa Blanca ha sugerido que podría enfocarse en Cuba tras la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela.

Fotografía del 9 de enero de 2026 del secretario de Estado de EE, UU
Fotografía del 9 de enero de 2026 del secretario de Estado de EE / FOTO: UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este domingo que le "parece bien" que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea mandatario de Cuba, a cuyo Gobierno le ha pedido hacer "un trato, antes de que sea demasiado tarde".

¡Suena bien para mí!", comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que "Marco Rubio será presidente de Cuba".

Momentos después, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores", en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA-CERO! Fuertemente les sugiero que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", escribió el mandatario en su misma red social, donde no aclaró a qué acuerdo se refiere.

Trump podría enfocarse en Cuba 

El líder de la Casa Blanca ha sugerido que podría enfocarse en Cuba tras la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela, donde capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos a Nueva York, donde afrontan acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

Trump ha indicado que entre las personas "a cargo" ahora del país suramericano está Rubio, a quien la prensa ha señalado como "virrey de Venezuela", lo que se suma a sus puestos como secretario de Estado, Consejero de Seguridad Nacional, y antiguo encargado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha sido uno de los principales impulsores en la Administración de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba.

La operación 'Resolución Absoluta', como se bautizó a la maniobra de Estados Unidos para deponer a Maduro al frente de Venezuela, causó al menos la muertes de 56 militares, 32 de ellos cubanos, según el Gobierno de La Habana.

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
