Pasajero de autobús permanece delicado tras accidente

El Hospital de Tecpán confirmó que dos pacientes siguen bajo atención, de los cuatro que llegaron por el accidente en ruta Interamericana.

El vehículo de transporte de pasajeros se empotró contra un paredón en la ruta Interamericana., Bomberos Voluntarios.
El vehículo de transporte de pasajeros se empotró contra un paredón en la ruta Interamericana. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Durante la mañana de este domingo (11/01/2026) ocurrió un accidente de tránsito que involucró a un autobús del servicio de transporte extraurbano, con saldo de cinco heridos; de ellos, cuatro fueron trasladados al Hospital General Tipo 1 de Tecpán.

En ese sentido, el centro asistencial reportó haber dado atención a cuatro de los afectados, de los que dos fueron dados de alta. Sin embargo, precisaron que otros dos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado delicado.

Cabe resaltar que el accidente del autobús ocurrió en el kilómetro 104.5 de la carretera Interamericana, en un sector del cantón Chupol, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché.

De esa manera, las autoridades del centro hospitalario confirmaron que tras el suceso se activó, de inmediato, el protocolo de atención de emergencias, para brindar asistencia médica integral a cuatro personas trasladadas a este centro asistencial.

Mantienen compromiso de atención tras accidente

"Tras recibir la atención oportuna, evaluaciones clínicas y estabilización por parte de nuestro equipo multidisciplinario, dos pacientes han sido dados de alta", describieron los médicos del lugar.

En un comunicado, añadieron que los otros dos permanecen bajo observación médica, uno de ellos en estado delicado. Por ello, afirmaron que el personal de salud se encuentra monitoreando de cerca su progreso, como parte de la labor de asistencia de calidad.

"El Hospital General Tipo 1 de Tecpán reafirma su compromiso con la población, manteniendo su capacidad de respuesta ante emergencias colectivas y velando por el bienestar y la vida de nuestros pacientes en todo momento", finalizaron.

De ese accidente, las autoridades confirmaron que la unidad de transporte de pasajeros contaba con seguro vigente y documentación en regla. La Dirección General de Transporte instó a los choferes a manejar con precaución y a los empresarios pidió mantener en buen estado mecánico las unidades.

En su momento, el accidente causó congestionamiento, porque bloqueó uno de los dos carriles.

