 Accidente de autobús deja 5 heridos en ruta Interamericana
Nacionales

Accidente de autobús deja cinco heridos en ruta Interamericana

La unidad de transporte de pasajeros derrapó y chocó en contra de un paredón, reportaron los cuerpos de rescate.

Compartir:
El accidente causó al menos cinco personas heridas. , Bomberos Voluntarios.
El accidente causó al menos cinco personas heridas. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Al menos cinco personas necesitaron ser llevadas un hospital, luego que un autobús se accidentara en el kilómetro 104.5 de la carretera Interamericana, durante la mañana de este domingo (11/01/2026). La entidad de socorro destacó que la unidad de transporte colectivo derrapó en la cinta asfáltica y colisionó con un paredón.

Se atendieron a varias personas, y se hizo el traslado de cinco pacientes a centros asistenciales", informaron los bomberos.

En las imágenes se pudo apreciar que la unidad de transporte de pasajeros pertenece a la empresa de buses extraurbanos "Reina de Utatlán", que regularmente cubre la ruta entre la Ciudad de Guatemala y el departamento de Quiché.

Medios locales destacaron que el accidente del autobús ocurrió en una curva del sector. Para dar cobertura a la emergencia, los bomberos acudieron desde las estaciones 98 y 99.

Además, lugareños indicaron que el percance ocurrió en la pista con dirección hacia la capital. Por el accidente de tránsito, el paso de vehículos quedó interrumpido en el sector.

En otras noticias: Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros países

Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros países

Ocho países, incluida Guatemala, rechazan decreto de recuento electoral en Honduras.

Autobús identificado y con seguro

Las imágenes compartidas permitieron confirmar que la unidad de transporte cubre la ruta de Guatemala hacia el departamento del Quiché. El automotor se identifica con las placas C-790 BWB. Tras el impacto, la unidad sufrió daños en el frente, tras chocar con el paredón de tierra y vegetación.

La Dirección General de Transportes (DGT) publicó un comunicado en el que estableció que la unidad de transporte cuenta con su documentación en regla y tiene seguro obligatorio vigente.

Desde la Dirección General de Transportes hacemos un llamado a los transportistas a conducir con responsabilidad, asimismo, exhortamos a los propietarios de las unidades a asumir la responsabilidad correspondiente respecto a la revisión física y mecánica de sus unidades, priorizando siempre la seguridad y la vida de los usuarios", pidieron las autoridades.

"Por nuestra parte, con apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, mantenemos puestos de control en las principales carreteras del país, con el objetivo de verificar que cumplan con lo establecido en Ley y brinden el servicio de forma correcta a la población", finalizó la DGT.

En Portada

Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.t
Nacionales

Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.

08:53 AM, Ene 11
Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFCt
Deportes

Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFC

07:04 AM, Ene 11
Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una bodat
Internacionales

Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda

08:18 AM, Ene 11
Muere el guitarrista Bob Weir, cofundador de los Grateful Dead, a los 78 añost
Farándula

Muere el guitarrista Bob Weir, cofundador de los Grateful Dead, a los 78 años

08:44 AM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos