Accidente de autobús deja 5 heridos en ruta Interamericana

Al menos cinco personas necesitaron ser llevadas un hospital, luego que un autobús se accidentara en el kilómetro 104.5 de la carretera Interamericana, durante la mañana de este domingo (11/01/2026). La entidad de socorro destacó que la unidad de transporte colectivo derrapó en la cinta asfáltica y colisionó con un paredón.
Se atendieron a varias personas, y se hizo el traslado de cinco pacientes a centros asistenciales", informaron los bomberos.
En las imágenes se pudo apreciar que la unidad de transporte de pasajeros pertenece a la empresa de buses extraurbanos "Reina de Utatlán", que regularmente cubre la ruta entre la Ciudad de Guatemala y el departamento de Quiché.
Medios locales destacaron que el accidente del autobús ocurrió en una curva del sector. Para dar cobertura a la emergencia, los bomberos acudieron desde las estaciones 98 y 99.
Además, lugareños indicaron que el percance ocurrió en la pista con dirección hacia la capital. Por el accidente de tránsito, el paso de vehículos quedó interrumpido en el sector.
En otras noticias: Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros países
Autobús identificado y con seguro
Las imágenes compartidas permitieron confirmar que la unidad de transporte cubre la ruta de Guatemala hacia el departamento del Quiché. El automotor se identifica con las placas C-790 BWB. Tras el impacto, la unidad sufrió daños en el frente, tras chocar con el paredón de tierra y vegetación.
La Dirección General de Transportes (DGT) publicó un comunicado en el que estableció que la unidad de transporte cuenta con su documentación en regla y tiene seguro obligatorio vigente.
Desde la Dirección General de Transportes hacemos un llamado a los transportistas a conducir con responsabilidad, asimismo, exhortamos a los propietarios de las unidades a asumir la responsabilidad correspondiente respecto a la revisión física y mecánica de sus unidades, priorizando siempre la seguridad y la vida de los usuarios", pidieron las autoridades.
"Por nuestra parte, con apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, mantenemos puestos de control en las principales carreteras del país, con el objetivo de verificar que cumplan con lo establecido en Ley y brinden el servicio de forma correcta a la población", finalizó la DGT.