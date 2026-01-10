 Honduras entra en una nueva crisis política
Internacionales

Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros países

Ocho países, incluida Guatemala, rechazan decreto de recuento electoral en Honduras.

Compartir:
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, EFE
Xiomara Castro, presidenta de Honduras / FOTO: EFE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto legislativo que dispone un recuento voto por voto de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las recientes elecciones presidenciales, una decisión que ha intensificado la tensión política en el país y generado reacciones a nivel internacional.

Con la entrada en vigencia del decreto, queda sin efecto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había proclamado como ganador de los comicios a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional. La publicación se produjo menos de 24 horas después de que un grupo reducido de diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) aprobara la medida en una sesión legislativa cuestionada por falta de quórum.

El decreto instruye al CNE a repetir el escrutinio, bajo el argumento de que quedaron sin contabilizar 306 actas presidenciales, así como miles de actas correspondientes a diputaciones y corporaciones municipales. Además, ordena que una comisión especial comparezca ante el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales por la forma en que se condujo el proceso de conteo.

La controversia se remonta al 24 de diciembre, cuando el CNE anunció la victoria de Asfura. La proclamación fue rechazada por autoridades del Congreso Nacional y por el consejero electoral Marlon Ochoa, quien denunció una supuesta alteración de la voluntad popular. Pese a las objeciones, el órgano electoral ratificó los resultados el 30 de diciembre, sin resolver todas las impugnaciones.

Guatemala se suma a países que rechazan decreto electoral en Honduras

La decisión de Castro provocó una reacción internacional inmediata. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el decreto, reafirmaron su reconocimiento a la proclamación oficial del CNE y condenaron los actos de violencia política registrados en días recientes.

Los países firmantes instaron a las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, en un contexto marcado por la incertidumbre y la polarización institucional.

En Portada

Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros paísest
Internacionales

Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros países

04:52 PM, Ene 10
Fotos: Librerías agilizan la atención de cara al ciclo escolar 2026t
Nacionales

Fotos: Librerías agilizan la atención de cara al ciclo escolar 2026

01:44 PM, Ene 10
Muere famosa influencer a los 23 años de edadt
Farándula

Muere famosa influencer a los 23 años de edad

09:39 AM, Ene 10
Definidas las semifinales de la Copa Africana de Nacionest
Deportes

Definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones

03:12 PM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos