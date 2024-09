Magistrado Molina Barreto: “La Corte no se dedica a quedar bien con nadie”

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, se refirió este viernes 13 de septiembre al fallo emitido por el alto tribunal en el que rechazó una debida ejecutoria de un amparo que presentó la fiscal general, Consuelo Porras, con la cual buscaba poder investigar al presidente Bernardo Arévalo y destituir a cuatro de sus funcionarios.

En entrevista con el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se le cuestionó con respecto a si este u otros fallos han permitido a la Corte de cierta manera “quedar bien” con las dos partes, situación que él rechazó rotundamente.

“La verdad es que la Corte no se dedica a quedar bien con nadie. La Corte a lo que se dedica es a hacer su trabajo, y su trabajo es cuidar y velar por que se mantenga el orden constitucional. Serán incidencias especiales políticamente en la historia del país, y en ocasiones necesita la Corte, porque fue requerida, no es que ella ande buscando meterse en situaciones ajenas, y debe cumplir con esa misión que le manda la Constitución”, dijo.

Específicamente con respecto a la situación actual donde existe un intercambio de señalamientos y acciones legales entre el Ejecutivo, con Arévalo al frente; y el Ministerio Público (MP), con Porras como su titular, Molina Barreto consideró que una relación de ese tipo “no es común”.

Según sus palabras, ya se tiene más de un año en el que es evidente que existe una controversia entre estas dos instituciones, específicamente desde el tiempo de las elecciones generales de 2023.

El entrevistado reiteró que es una situación realmente atípica que dos instituciones básicas, de gran importancia para el país, tengan ese tipo de controversias y confrontamientos ventilados mediáticamente donde incluso, en ciertas ocasiones, se utilizan canales oficiales.

Añadió que hay grupos que apoyan a alguna de las partes en la controversia y otros a la otra. En ese contexto, indicó que la CC ha tenido que estar “sorteando” situaciones que han dado tranquilidad y paz a la estabilidad de la institución, por lo que, en su opinión, es lógico que haya señalamientos de un lado y del otro en el marco de las resoluciones emitidas.

“Entonces, empieza el deseo de resolver, como he dicho en otras ocasiones, que piden resoluciones al menú del cliente y no es así. La Corte no se puede autolimitar a resolver de conformidad con lo que desean las partes, sino tiene que hacer acopio de muchos instrumentos, herramientas, para mantener la estabilidad y el orden constitucional; incluyendo, recordarles a los funcionarios el verdadero uso que deben hacer de su libertad de expresión y actuar con prudencia”, puntualizó.