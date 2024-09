Trump descarta definitivamente volver a debatir con Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos y de nuevo candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha rechazado la posibilidad de enfrentarse de nuevo a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en un nuevo cara a cara tras el debate presidencial de mediados de semana.

“No habrá un tercer debate”, ha manifestado el magnate en su perfil en la red social Truth Social, donde ha aludido al primer cara a cara que mantuvo con el actual presidente estadounidense, Joe Biden, antes de que este renunciara a la reelección y allanara el camino para la candidatura de Harris.

Trump doesn’t want to debate again because he doesn’t want to lose again. pic.twitter.com/98c2paFboH

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 13, 2024