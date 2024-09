Deco defiende a Frenkie De Jong de las críticas

En los últimos meses, el nombre de Frenkie de Jong ha sido uno de los más mencionados en los círculos del FC Barcelona. El centrocampista neerlandés, quien llegó al club en 2019 con el cartel de una de las promesas más importantes del fútbol europeo, ha enfrentado una etapa complicada tanto dentro como fuera del campo. Las críticas hacia su rendimiento, sumadas a la situación económica del club, han puesto a De Jong bajo una presión constante. Sin embargo, en medio de este escenario, el director deportivo del club, Deco, ha salido en su defensa, disipando algunas de las preocupaciones que rodean al jugador.

Uno de los factores que más ha provocado controversia entre los aficionados y los medios de comunicación es el salario que percibe Frenkie de Jong, siendo el jugador mejor pagado del FC Barcelona en la actualidad. A raíz de la delicada situación financiera que atraviesa el club, se ha especulado con la necesidad de reducir masa salarial, y el contrato del neerlandés ha sido señalado como una de las posibles causas del desbalance económico en las cuentas del Barça.

Desde finales de 2023, distintos medios catalanes han afirmado que la directiva ha buscado renegociar las condiciones del contrato de De Jong o incluso explorar una posible salida para liberar recursos. Sin embargo, ni una renovación con términos a la baja ni su salida se han concretado hasta la fecha.

Esta incertidumbre sobre su futuro ha sido un tema de conversación constante entre los aficionados. Aunque De Jong se ha mostrado siempre comprometido con el club, la falta de claridad en cuanto a su papel a largo plazo ha generado frustración, sobre todo en un contexto donde el Barça intenta mantener la competitividad en medio de restricciones económicas.

Además de los temas financieros, el rendimiento de Frenkie de Jong también ha sido objeto de análisis y críticas. Pese a que el neerlandés ha demostrado en numerosas ocasiones su talento y capacidad para dominar el centro del campo, su desempeño en la temporada 2023-2024 no estuvo a la altura de las expectativas de muchos seguidores. Esto se debe en parte a las lesiones que lo han marginado de los terrenos de juego.

El último partido oficial que disputó De Jong fue el 21 de abril de 2024, en la derrota del Barcelona por 3-2 ante el Real Madrid en un clásico que dejó huella en el club. Durante ese encuentro, el centrocampista sufrió un esguince de tobillo que lo ha mantenido alejado de los campos desde entonces. Su ausencia fue especialmente notoria, ya que no pudo participar en la Eurocopa 2024, un torneo donde su selección, Países Bajos, lo echó de menos.

Esta prolongada lesión ha alimentado aún más las dudas sobre su continuidad, y muchos se han preguntado cuándo volverá a estar disponible para el equipo. A día de hoy, aún no hay una fecha clara para su regreso, lo que sigue generando incertidumbre tanto en el cuerpo técnico como en los aficionados.

Ante la creciente presión y las críticas que ha recibido Frenkie de Jong, el director deportivo del Barcelona, Deco, decidió salir a defender al jugador. Durante una reciente comparecencia ante los medios, Deco dejó claro que en el club siguen confiando plenamente en el mediocampista neerlandés.

Las declaraciones del exfutbolista y ahora dirigente han sido un respiro para De Jong, quien ha permanecido en silencio ante los rumores sobre su futuro. Deco no solo dejó entrever que el club está satisfecho con el neerlandés, sino que también sugirió que, a pesar de las especulaciones, no hay ningún problema en cuanto a su situación contractual.

No obstante, Deco evitó confirmar si De Jong seguirá en el club más allá de la temporada actual. “El jugador decidirá sobre su contrato en el momento adecuado, no hay ningún problema. Lo queremos mucho, y sabemos lo importante que es para el equipo”.

🚨🇳🇱 Barça director Deco: “I don’t understand everything that is said about Frenkie de Jong”.

“He has a contract with Barcelona and we are very happy with him”.

“The player will decide on the contract at the right time, there’s no problem. We love him very much”. pic.twitter.com/98bDOSSuPE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2024