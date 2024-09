Conoce a los ganadores de los premios Emmy 2024

La gran noche para las series de televisión llegó, pues hoy se celebró la 76ª edición de los Premios Emmy.

En una ceremonia presentada por Eugene Levy y Dan Levy, padre e hijo en la vida real y en la serie Schitt’s Creek, la ganadora de los Emmy 2020, se está haciendo entrega de los galardones que premian lo mejor que se ha estrenado en el período de elegibilidad que va del 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

Los ganadores

Mejor actor en una serie dramática

Hiroyuki Sanada – Shogun

Mejor actriz en una serie dramática

Anna Sawai – Shogun

Mejor serie dramática

Shogun

Mejor serie de comedia

Hacks

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Ebon Moss Bachrach – The Bear

Mejor actor de reparto en serie dramática

Billy Crudup – The Morning Show

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz de reparto serie de comedia

Liza Colón-Zayas – The Bear

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Elizabeth Debicki – The Crown

Mejor director en una serie de drama

Frederick E.O. Toye – Shogun

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart -Hacks

Mejor actriz invitada en una serie de drama

Michaela Coel – Mr. & Mrs. Smith

Mejor actor invitado en una serie de drama

Nestor Carbonell – Shogun

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Jamie Lee Curtis – The Bear

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Jon Bernthal – The Bear

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Jodie Foster – True Detective: Night Country

Mejor miniserie o película para televisión

Baby Reindeer

Mejor director en una serie de comedia

Christopher Storer – The Bear

Mejor programa de telerrealidad o competencia

The Traitors

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Jessica Gunning – Baby Reindeer

Jessica Gunning – Baby Reindeer

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Richard Gadd – Baby Reindeer

Mejor programa de variedad

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guion de miniserie o TV Movie

Steven Zaillian – Ripley

Steven Zaillian – Ripley

Mejor guion en serie de comedia

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky – Hacks

Mejor Talk Show

The Daily Show

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Lamorne Morris – Fargo

Mejor guion en serie de drama