Emmy 2024: D’Pharaoh Woon-A-Tai llega con una mano roja pintada en su rostro

La ceremonia de los Premios Emmy 2024 fue escenario de momentos memorables como el conmovedor gesto de D’Pharaoh Woon-A-Tai en la alfombra roja.

El actor hizo historia al convertirse en el primer indígena nominado en cualquier categoría principal de actuación en los Premios Emmy.

Su llegada a la alfombra roja acaparó la atención, pues el joven llegó al Peacock Theater en Los Ángeles con una mano roja pintada sobre su boca, un gesto cargado de simbolismo.

