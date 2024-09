Florida realizará su propia investigación sobre intento de asesinato de Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este domingo que el estado llevará a cabo su propia investigación sobre el intento de asesinato del exmandatario y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en el Trump International Golf Club, de Palm Beach.

“La gente merece saber la verdad sobre el posible asesino y cómo logró acercarse a menos de 500 metros del expresidente y actual candidato republicano”, escribió el gobernador en la red social X, antes Twitter.

The State of Florida will be conducting its own investigation regarding the attempted assassination at Trump International Golf Club.

The people deserve the truth about the would be assassin and how he was able to get within 500 yards of the former president and current GOP…

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 16, 2024