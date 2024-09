Trump se pronuncia tras segundo intento de asesinato en su contra

El expresidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció este lunes tras el segundo intento de asesinato en su contra en lo que va de esta insólita campaña electoral, responsabilizando a “la retórica de la izquierda comunista”.

I would like to thank everyone for your concern and well wishes – It was certainly an interesting day! Most importantly, I want to thank the U.S. Secret Service, Sheriff Ric Bradshaw and his Office of brave and dedicated Patriots, and, all of Law Enforcement, for the incredible…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2024