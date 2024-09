Critican a Christian Nodal por lucir igual que Ángela Aguilar en desfile militar

Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron una aparición conjunta la mañana de ayer para asistir al tradicional desfile militar.

Ambos fueron captados en las gradas destinadas a los invitados en el Zócalo, acompañados por Leonardo Aguilar. Este evento marcó el reencuentro de la pareja tras el reciente viaje del cantante a Argentina.

Según medios locales, la noche anterior, los dos ofrecieron presentaciones individuales para conmemorar el Grito de la Independencia.

Lo que acaparó la atención en las redes fue el look del artista mexicano, pues los fans aseguran que intenta parecerse a su esposa.

“¿Que necesidad de peinarse igual?”

“Mira que padre que se llevó a su gemela”

“¡Aww! ¡Hasta se peinan igual!”

“¿Quién es quién?”

“Hasta acá se le huelen los celos por el viaje a Argentina”

“Uy, qué felices se les ve”; fueron parte de los comentarios de los internautas en redes sociales.

¿Celos por el cantante?

Alrededor de las 10:30 de la mañana, la pareja llegó al espectáculo, que incluyó la participación de seis avionetas surcando el cielo y dejando estelas tricolores, capturando la atención de todos los presentes.

Sin embargo, en las fotografías tomadas por los paparazzi, ambos aparecieron con un semblante serio, lo que generó especulaciones sobre una posible incomodidad entre ellos, especialmente después de que Christian Nodal pasara el fin de semana con Cazzu.

Desde hace meses, su vida sentimental ha sido objeto de intensa atención, incluso generando críticas sobre su rol como padre debido a la falta de fotografías de su hija en redes sociales recientemente, en torno a su cumpleaños.

El sonorense se vio obligado a abordar estos comentarios a través de sus historias de Instagram el domingo pasado, respondiendo directamente a quienes cuestionaban su papel como padre.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierd… en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, dijo.