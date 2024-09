Familia Real recorta a Meghan Markle de la foto por los 40 del príncipe Harry

Meghan Markle aparentemente fue recortada de la foto de cumpleaños que la familia real compartió en redes sociales para felicitar al príncipe Harry.

El domingo, el duque de Sussex recibió mensajes por su día por parte de su padre, el rey Carlos III, y de su hermano y cuñada, el príncipe William y Kate Middleton.

La foto que decidieron usar para conmemorar sus 40 años fue una imagen de 2018 de él sonriendo de oreja a oreja mientras visitaba Dogpatch Labs en Dublín.

Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex! https://t.co/ZKJbYDmV6L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 15, 2024