Con emotivo video, Kate Middleton confirma que “está libre del cáncer”

Kate Middleton publicó un video en las redes sociales para anunciar el fin de su tratamiento de quimioterapia.

La princesa de Gales habló con honestidad sobre lo que han sido estos últimos nueve meses con el cáncer y aseguró que ha navegado “sobre aguas tormentosas”.

En el emotivo video, ella comparte algunos de sus momentos más íntimos de sus vacaciones de verano al lado de sus hijos y del príncipe William, quienes han sido su mayor soporte.

Además, aseguró que, ahora mismo, está enfocada en mantenerse libre de cáncer.

“Aunque he terminado mi quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación completa es largo y debo seguir tomando cada día como viene”.

Según fuentes cercanas a la Familia Real, Kate Middleton podría estar lista para asistir al solemne acto del Domingo del Recuerdo, que se celebrará el próximo 10 de noviembre en homenaje a los caídos en combate.

Este evento, que se llevará a cabo en Whitehall, es una de las ceremonias más significativas del calendario británico, y la Princesa estaría dispuesta a participar si su salud se lo permite.

También estaría considerando retomar su papel como anfitriona del recital navideño ‘Together At Christmas’, que se celebra en la Abadía de Westminster.

Desde su diagnóstico, ella ha aparecido públicamente en contadas ocasiones, incluyendo la celebración del Trooping the Colour en junio y la entrega de trofeos de Wimbledon en julio, donde entregó el trofeo al campeón Carlos Alcaraz.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024