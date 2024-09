Fiscal general de EE. UU. promete investigación sobre intento de asesinato contra Trump

El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, prometió una investigación que “no escatimará recursos” en torno al presunto intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, en Florida, según dijo este martes, el mismo día en que el gobernador republicano Ron DeSantis anunció el comienzo de una investigación estatal.

Garland señaló hoy que la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia desempeñará un papel central en la investigación, una aseveración que deja entrever la presentación de cargos adicionales y más serios respecto a los dos relacionados con posesión de armas de fuego que por el momento afronta el sospechoso, Ryan Wesley Routh.

El Departamento de Justicia y en especial el FBI trabaja codo a codo con las dependencias locales en la investigación del “aparente intento de asesinato del expresidente ocurrido el domingo en Florida”, dijo el fiscal general durante un evento en la sede del Departamento de Justicia, en Washington. “Todos trabajaremos juntos para determinar incansablemente la responsabilidad en este asunto”, agregó Garland.

Este mismo martes, el gobernador de Florida firmó una orden ejecutiva que autoriza a la Fiscalía estatal iniciar su propia investigación, que incluso podría derivar en la formulación de cargos estatales por intento de asesinato para Routh, quien se mantiene detenido y el lunes tuvo su primera comparecencia en un tribunal federal.

The State of Florida is conducting its own investigation into the second attempted assassination of former President Donald Trump. It is not in the best interests of our state and nation to have the same federal agencies seeking to prosecute Trump leading this investigation.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 17, 2024