¿Quién es el hombre que supuestamente intentó matar a Trump con un rifle AK-47?

Ryan Wesley Routh, de 58 años, fue arrestado supuestamente por apuntar con un rifle estilo AK-47 al expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, mientras jugaba al golf en su campo de West Palm Beach, Florida. El incidente ocurrió dos meses después de otro intento de asesinato contra el magnate durante un mitin en Butler, Pennsylvania.

Routh fue encontrado desarmado, pero las autoridades ya habían recuperado una mochila, una cámara GoPro y el rifle que supuestamente dejó atrás al huir de la escena. En sus publicaciones de Facebook y X, ahora desactivadas, se mostraba como un hombre radicalizado en contra de Trump y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Accused Trump gunman Ryan Wesley Routh hid in sniper’s nest for nearly 12 hours before he was spotted by Secret Service

Personal Note: this gunman is one of the reasons the Harris/Biden Administration is sanctioning and banning RT (Russian TV) an English language news channel… pic.twitter.com/xU7irmR3ud

