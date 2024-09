Al menos 22 muertos, incluidos 13 niños, en un ataque israelí contra una escuela en Gaza

Al menos 22 palestinos, entre ellos trece niños y seis mujeres, murieron este sábado en el bombardeo israelí contra un complejo escolar en la norteña ciudad de Gaza, que según el Ejército era usado por Hamás, informaron a EFE fuentes médicas y de los equipos de rescate.

El ministerio de Sanidad confirmó esta tarde el fallecimiento de otras cinco personas, después de que una fuente médica del Hospital Bautista hubiese informado hace una hora de la llegada a la morgue 17 cadáveres, la mayoría de niños y mujeres.

Hay también cerca de una treintena de heridos y personas aún desaparecidas entre los escombros, tras el impacto de dos misiles F16 contra un edificio escolar de tres pisos en el barrio de Al Zeitun.

Según detallaron fuentes locales a EFE, se trata de un complejo escolar que contiene tres escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en ciudad de Gaza. El objetivo israelí fue la tercera escuela llamada Al Zaytoon C, en el sur de la capital gazatí.

Gaza’s Government Media Office says Israel committed a ‘horrific massacre’ by bombing the al-Zeitoun School in the eastern part of Gaza City, adding that 21 Palestinians have been confirmed killed.

🔴 LIVE updates: https://t.co/buRq6dHv3L pic.twitter.com/ZYvqdMwYIc

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2024