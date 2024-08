Un ataque a una escuela en Gaza deja 90 muertos

La defensa civil de Gaza informó que un ataque israelí mató al menos a 90 personas en una escuela que, según el ejército israelí, albergaba un centro de mando del movimiento islamista Hamás, que gobierna en ese territorio.

“El balance mortal ahora se sitúa entre 90 y 100, con decenas más de heridos. Tres cohetes israelíes impactaron en la escuela, que acogía a desplazados palestinos”, declaró Mahmud Basal, portavoz de la agencia. La oficina de comunicación del gobierno del enclave palestino elevó la cifra a más de cien muertos, tras el ataque en esta escuela situada en Ciudad de Gaza. Este incidente se suma a otros ataques similares contra dos escuelas en la misma ciudad, en medio de esfuerzos por relanzar las negociaciones para una tregua.

El sábado por la mañana, el ejército israelí declaró que había “golpeado con precisión a terroristas de Hamás que operaban en un centro de mando y control incrustado en la escuela Al Taba’een”. El portavoz de la defensa civil de Gaza calificó el ataque como una “masacre horrorosa”. “Los equipos están tratando de controlar el incendio para retirar los cuerpos y salvar a los heridos”, afirmó en Telegram. El jueves, esta agencia ya había reportado ataques israelíes contra dos escuelas en Gaza que dejaron más de 18 muertos.

El ejército israelí también afirmó que esos centros albergaban centros de mando del movimiento islamista palestino.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre, tras un ataque de Hamás contra el sur de Israel que dejó 1,198 muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales israelíes. Además, los combatientes islamistas tomaron 251 rehenes, de los cuales el ejército israelí estima que 111 permanecen en Gaza, incluidos 39 que estarían muertos.

UN Special Rapporteur Francesca Albanese slams the so-called “civilized nations” for their inaction amid the ongoing Israeli massacres of Palestinians in Gaza’s schools.

