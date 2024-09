El Chelsea empieza a carburar y golea al West Ham

El Chelsea se impuso con autoridad en su visita al West Ham United, logrando una victoria contundente de 0-3 en un partido que dejó más dudas que respuestas para el equipo de Julen Lopetegui. Los ‘Hammers’ no solo sufrieron su tercera derrota consecutiva en casa, sino que además evidenciaron importantes problemas en todas las líneas, mientras el Chelsea mostró su superioridad bajo la dirección de Enzo Maresca, consolidándose como uno de los equipos fuertes de la Premier League esta temporada.

El inicio del partido fue un calvario para el West Ham. El Chelsea, con un centro del campo liderado por Moisés Caicedo y Enzo Fernández, asfixió al conjunto local desde el primer minuto. La superioridad del equipo visitante quedó clara cuando el senegalés Nicolas Jackson abrió el marcador a los 17 minutos. Jackson aprovechó un excelente pase filtrado y superó en velocidad al mexicano Edson Álvarez para definir con precisión entre las piernas del arquero Alphonse Areola, poniendo el 0-1.

El Chelsea no bajó el ritmo y continuó presionando, lo que llevó a que Jackson marcara su segundo gol del encuentro apenas diez minutos después. En esta ocasión, un contragolpe dirigido por Caicedo encontró nuevamente al delantero senegalés, que no perdonó y colocó el 0-2 en el marcador, aumentando el nerviosismo y el malestar entre los aficionados del West Ham.

Ante el dominio total del Chelsea, Julen Lopetegui decidió hacer un cambio táctico prematuro. Al minuto 35, Guido Rodríguez fue sustituido por Tomas Soucek en un intento por estabilizar el centro del campo, ya que el argentino no había logrado contener el embate del medio campo ‘blue’. Sin embargo, los ajustes no lograron frenar el ímpetu del Chelsea, que seguía manejando el balón con comodidad.

A pesar de algunos intentos aislados del West Ham, incluido un gol anulado a Mohammed Kudus por fuera de juego, el equipo local nunca encontró su ritmo. Además, una jugada polémica en la que Wesley Fofana pareció haber sujetado a Crysencio Summerville dentro del área generó una posible situación de penalti que fue desestimada por el VAR. La Premier League explicó que el agarrón no fue lo suficientemente prolongado para ser considerado penal.

Con el 0-2 al descanso, las esperanzas de una remontada del West Ham fueron rápidamente aplastadas. El Chelsea mantuvo su control y encontró el tercer gol en los pies de Cole Palmer. Un contraataque fulminante, nuevamente liderado por Jackson, terminó con Palmer disparando de primera intención al primer palo de Areola para el 0-3 definitivo. El delantero senegalés, sin duda la figura del partido, sumó así una asistencia a sus dos goles, confirmando su gran momento en la Premier League.

El resto del partido fue un trámite para los dirigidos por Maresca, mientras los abucheos del público local se hacían más fuertes con cada minuto que pasaba. Algunos aficionados comenzaron a abandonar el estadio cuando aún faltaban 20 minutos por jugar, reflejando su descontento con el rendimiento de su equipo, que parece haber perdido el rumbo.

El West Ham no gana un partido desde hace más de un mes y esta derrota agrava aún más la crisis del equipo de Lopetegui. Con solo cuatro puntos obtenidos en cinco jornadas, los ‘Hammers’ se hunden en la parte baja de la tabla y la presión sobre el técnico español aumenta día a día. Las expectativas eran altas tras una considerable inversión en el mercado de verano, pero el equipo no ha logrado traducir esos fichajes en resultados positivos en el terreno de juego.

La falta de ideas en ataque, la vulnerabilidad en defensa y la desconexión en el centro del campo son aspectos que Lopetegui deberá corregir de inmediato si no quiere que su situación se torne insostenible. El técnico deberá encontrar soluciones rápidas, ya que la paciencia de la afición parece estar agotándose.

Por otro lado, el Chelsea de Maresca sigue en línea ascendente. Con esta victoria, el conjunto londinense se ubica en la segunda posición de la tabla, con diez puntos, igualado con el Arsenal y el Newcastle, y a solo dos unidades del líder, el Manchester City, aunque con un partido más disputado. Los ‘blues’ están demostrando que tienen los recursos necesarios para competir por los puestos más altos esta temporada, con una plantilla joven y dinámica que ha sabido responder a las expectativas.

