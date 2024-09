Guatemala con una oportunidad de oro para avanzar de ronda en el Mundial de Futsal

La selección de futsal de Guatemala se enfrenta a una de las oportunidades más importantes en su historia futbolística este domingo, cuando mida fuerzas contra Venezuela en el Mundial de Futsal. Después de cinco participaciones en este prestigioso torneo, la Azul y Blanco aún no ha logrado clasificar a los octavos de final, pero esta vez las esperanzas están renovadas y el equipo tiene ante sí la posibilidad de hacer historia.

Guatemala llegó a esta instancia luego de una campaña complicada, pero con una puerta abierta gracias a los últimos resultados en otros grupos. Libia, otro de los equipos involucrados en la lucha por un puesto en los octavos, cayó 0-8 ante España. Aunque los africanos tienen tres puntos en su haber, su diferencia de goles es significativamente peor que la de Guatemala, lo que beneficia a los chapines si logran una victoria ante Venezuela.

Actualmente, Guatemala depende de sí misma para lograr el ansiado pase, pero la situación también puede volverse compleja si no se cumplen ciertos requisitos. El escenario principal es claro: una victoria ante Venezuela es imprescindible. Cualquier otro resultado, ya sea un empate o una derrota, significaría la eliminación automática.

Para clasificar a los octavos de final, Guatemala debe cumplir con una serie de requisitos dependiendo del resultado de su enfrentamiento ante Venezuela y del duelo entre Panamá y Tayikistán. A continuación, analizamos los diferentes escenarios:

Un factor determinante en el desenlace de esta fase de grupos es la diferencia de goles, y Guatemala debe tener en cuenta este detalle al momento de encarar el partido ante Venezuela. Actualmente, Libia, con tres puntos, tiene una diferencia de goles muy desfavorable tras su abultada derrota ante España (-9), lo que coloca a Guatemala en una situación ventajosa si puede conseguir una victoria, especialmente si es contundente.

No obstante, si la selección guatemalteca apenas logra una victoria ajustada, deberá estar atenta al resultado del duelo entre Tayikistán y Panamá, ya que una victoria de los tayikos podría complicar el panorama. Guatemala debe evitar verse envuelta en un desempate por diferencia de goles donde podría salir perjudicada.

📊 The four best third-placed teams will qualify for the knockout phase of the #FutsalWC.

How they will be determined. 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2024