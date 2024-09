Aire acondicionado del aeropuerto La Aurora opera al 20% de su capacidad

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) continúa enfrentando una serie de dificultades con respecto a su funcionamiento, específicamente en cuanto a los servicios a los que deberían tener acceso los usuarios. Estos aspectos incluyen la falta de gradas eléctricas y ascensores en buen estado, así como un aire acondicionado que no está funcionando en la capacidad que se necesitaría.

El administrador de la terminal aérea, Erick Uribio, se refirió al respecto este lunes 23 de septiembre durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde compartió cómo se avanza en los procesos para atender los distintos temas.

Según indicó, en conjunto con la Dirección de Aeronáutica Civil se han enfocado en recuperar cómo estaban ciertos contratos, por ejemplo, en aspectos relacionados con limpieza, pues había carencias debido a que a la empresa encargada no se le pagaba y no se contaba con los insumos necesarios, por lo cual ya se trabajó con la unidad financiera para poder adquirirlos.

“Hemos trabajado también cosas muy sencillas de la sustitución de artefactos en sanitarios, el tema de pintura, reparado de paredes, pisos, etcétera; esto es en cuestiones cosméticas”, dijo.

Por otro lado, agregó que en el aeropuerto lo que ha cambiado es un tema que mucha de la población no ve y se relaciona con la seguridad. Esto incluye la contratación de más personal a cargo del resguardo en puntos de acceso y de inspección.

De acuerdo con el entrevistado, al asumir funciones únicamente se tenía un punto activo y un escáner, pero ahora ya se cuenta con nueve de estos dispositivos en uso, así como cuatro Body Scanne para las inspecciones.

“Overhaul” al aire acondicionado del aeropuerto

El administrador del AILA resaltó que se ha dado mantenimiento a los muelles de abordaje y se ha levantado en la medida de las posibilidades el aire acondicionado, mismo que en la actualidad opera con una capacidad de únicamente entre el 20 o 30 por ciento. “Estaba todavía más bajo, por eso solo en algunas áreas se percibe en momentos el aire”, dijo.

En ese contexto, Uribio compartió que ya se han hecho diagnósticos para levantar procesos de licitación, incluyendo el relacionado con el sistema de aire acondicionado, así como otros temas de mantenimiento de equipos para brindar temas de seguridad operacional y seguridad per se del aeropuerto.

El funcionario dijo que desde 2005 hasta el 2007, cuando se construyó el aeropuerto, nadie le prestó un buen servicio al aire acondicionado. Entonces, en 2008 se cancelaron muchos contratos de mantenimiento del AILA, que incluían gradas, elevadores, muelles y otros, entonces pasó a ser una responsabilidad del personal de la terminal aérea, lo cual llevó a que solo se hicieran reparaciones correctivas y no preventivas.

“Lo que hizo eso con el tiempo fue ir dañando los equipos, en el caso del aire acondicionado se ha ido reduciendo capacidades. Hoy por hoy por eso estamos en esa circunstancia, porque unidades de manejadoras de agua, que son las que enfrían el agua para que salga el aire frío en la terminal, han explotado y encontramos inundaciones por eso”, explicó.

Por lo que anunció que se gestiona el proceso de mantenimiento y reparación del aire acondicionado, el cual está dividido en tres etapas. La primera consiste en inspeccionar fugas y algún problema en tuberías y maquinarias para poder repararlas. La fase dos incluye sustituir las piezas grandes que se necesite, en el caso del AILA el equipo es americano, así que deberían ser importadas.

“Si lo quieren ver así, es un gran ‘overhaul’ que le estaríamos haciendo al aire. ¿Por qué se tomó esa decisión y no uno nuevo?, es porque así en ningún momento dejamos, a pesar de que estamos en un 20 por ciento, la terminal no se puede quedar sin aire acondicionado por el diseño que tiene de ventanerías en las cuatro fachadas literalmente. Entonces, no queríamos dejar sin ningún momento el aeropuerto”, indicó.

La última etapa es una automatización en la que se va a ir activando el aire acondicionado en las distintas áreas y para que esto se concrete deberán pasar aproximadamente ocho meses.

Uribio dio a conocer que sería entre octubre y noviembre de 2024 cuando se hagan las adjudicaciones, por lo que la junta evaluadora ya está revisando las propuestas. Y será a partir de ese momento que se comenzaría con este período de labores para fortalecer el referido sistema.

Mientras esto se concreta, como medidas paliativas se han colocado ventiladores, disipadores o extractores de aire caliente en la terminal.