Mano de Cucurella ante Alemania era penalti, según UEFA

La mano de Marc Cucurella en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa de futbol cuando España y Alemania empataban a uno debería haber sido sancionada como penalti, según el Comité de Árbitros de la UEFA, tras las revisiones de jugadas y las orientaciones sobre cómo deben tratarse las mismas.

Según una información adelantada por Relevo y confirmada por EFE, los árbitros han recibido esta indicación por parte de la UEFA. Esto, como parte del informe relativo a cómo deben actuar ante situaciones del juego. Y se ejemplificó con la acción en la que un balón enviado a puerta por Jamal Musiala pegó en la mano izquierda de Cucurella, que estaba hacia abajo.

La selección alemana reclamó penalti. Pero el árbitro principal, el inglés Anthony Taylor no señaló penalti. Tampoco el VAR le indicó sobre una posible penal máxima.

UEFA Referees Committee has now admitted that a penalty should have been awarded to Germany against Spain following Marc Cucurella’s handball. The committee has informed the international referees that there was an error in that play and it should have ended in a penalty. The… pic.twitter.com/bDQoTEhHHs

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2024