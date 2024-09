Halle Berry enciende las redes con transparente vestido sin ropa interior

El ritmo profesional de Halle Berry está su punto alto gracias a sus últimos proyectos, el thriller psicológico Never Let Go y la comedia de acción The Union.

Por eso, en medio de su apretada agenda, la actriz concedió una entrevista a la revista Marie Claire para revelar el secreto para verse y lucir joven.

Ella sorprendió a todos sus seguidores al posar con un atrevido vestido transparente para la portada de la famosa revista.

La estrella de 58 años posó recostada sobre una escalera y usó un vestido negro de encaje con el que dejó poco a la imaginación. La prenda tenía mangas largas y algunos bordados de flores en áreas estratégicas.

Dejó suelta y esponjada su cabellera corta y un maquillaje en tonos neutros que resaltó su belleza y rasgos faciales.

Lo que llamó la atención fue que la no llevaba ropa interior. Los fans no tardaron en reaccionar ante las sensuales imágenes.

“La mujer más naturalmente hermosa del negocio 😍”

“Envejeciendo de una forma absolutamente hermosa e impresionante 😍🌹👑”

“😍🌹🔥🙌❤️ siempre tan hermosa y crujiente 😍🤍😘 tu”

“Uf me encanta esta mujer 🌺 😍🌹🔥”

“Hermosa 🙌❤️🌹🌹👏 😍😍👑 reina … Soy muy tu fan @halleberry 🙌🙌🌹👏”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie Claire (@marieclairemag)

Confesiones de la actriz

Halle Berry dijo a la revista Marie Claire que no le teme al envejecimiento, pues ahora se siente mejor y más fuerte que en sus años de juventud.

Asimismo, constantemente realiza “estrictos rituales de bienestar”.

Ella atribuye a la terapia de luz roja, a las sesiones rutinarias en el gimnasio y a una dieta sin azúcar el haberla mantenido joven. Toma vitaminas y suplementos de manera cotidiana.

“La edad es sólo un número que nos ponen al nacer. Siento que ahora estoy en la cima. El azúcar es el enemigo. No podrían ponerme nada dulce delante ahora mismo y pagarme por comerlo. Simplemente no me interesa”.

También habló de cultivar la mente para que cuando la belleza desaparezca, podamos mostrar otros aspectos de nosotros que son mucho más emocionantes.

“A los 58 años, ¡he aprendido que menos es más! ¡Gracias a todos por acompañarme todos estos años!”, escribió al celebrar su cumpleaños.