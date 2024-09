Raphael Varane anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

Raphael Varane, una de las grandes figuras del fútbol mundial en la última década, ha sorprendido al mundo del deporte al anunciar su retiro del fútbol profesional a la edad de 31 años. El defensa central francés, que ha militado en clubes de la talla del Real Madrid, Manchester United y Racing Lens, y ha sido parte crucial de la selección de Francia, comunicó su decisión a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales el martes, en la que explicó las razones que lo llevaron a colgar las botas.

Varane, nacido en Lille el 25 de abril de 1993, inició su carrera futbolística en las categorías inferiores del Racing Lens, un equipo con el que debutó en el primer equipo a la corta edad de 17 años. Su talento no pasó desapercibido, y en 2011, con solo 18 años, fue fichado por el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, donde rápidamente se ganó un lugar entre los defensas más destacados del panorama internacional.

Raphael Varane, campeón del mundo en 2018

Durante sus 10 años en el Real Madrid (2011-2021), Varane vivió una de las etapas más gloriosas del club. Con los “merengues”, conquistó un total de 18 títulos, destacándose cuatro UEFA Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), tres títulos de LaLiga, y cuatro Mundiales de Clubes. Su velocidad, capacidad de anticipación y solidez defensiva lo convirtieron en una pieza fundamental del equipo, formando una inolvidable pareja de centrales junto a Sergio Ramos.

Varane también tuvo un papel decisivo en la selección francesa, donde acumuló 93 apariciones con la camiseta “bleu”. Fue parte del equipo que levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, uno de los mayores logros de su carrera. Además, contribuyó a la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA en 2021, reafirmando su estatus como uno de los mejores defensores de su generación.

En su carta de despedida, Varane mencionó que, aunque su deseo de seguir compitiendo era grande, su cuerpo y mente le pedían dar un paso al costado. “Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no solo aferrándome al juego”, escribió el futbolista. También subrayó que, tras muchas batallas ganadas, sentía que era el momento adecuado para parar. “El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar las botas”.

Varane se despide con el orgullo de haber dejado todo en el campo, no solo por los clubes en los que jugó, sino también por la selección de su país. “Me ha encantado luchar por mí, por mis clubes, por mi país, por mis compañeros y por los seguidores de todos los equipos en los que he jugado”, manifestó. Además, dejó claro que no se arrepiente de nada, y que está satisfecho con lo que logró tanto a nivel individual como colectivo. “He ganado más de lo que podría haber soñado”, expresó con gratitud.

En 2021, tras una década en el Real Madrid, Varane tomó la decisión de cambiar de aires y fichó por el Manchester United. En Inglaterra, continuó demostrando su calidad, aunque las lesiones empezaron a afectar su rendimiento y tiempo de juego. Aun así, consiguió añadir a su palmarés la Copa de la Liga, conquistada en la temporada 2022-2023, con una destacada actuación en la final celebrada en Wembley, uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial.

Para la temporada 2023-2024, Varane había dado un nuevo giro a su carrera al unirse al Como 1907, un club italiano de la Serie B, donde esperaba disfrutar del fútbol en un entorno menos exigente. Sin embargo, problemas físicos, especialmente relacionados con su rodilla, le impidieron ser inscrito y lo forzaron a reconsiderar su futuro en el fútbol. Este contratiempo fue clave en su decisión de retirarse definitivamente de los terrenos de juego.

Aunque Raphael Varane se despide del fútbol profesional, su futuro no estará completamente desligado del deporte. En su mensaje de despedida, dejó entrever que continuará vinculado al club italiano Como, pero en un rol diferente al de futbolista. “Seguiré en el Como, solo que sin usar mis botas y espinilleras”, aseguró el defensa francés, dando a entender que su experiencia y conocimiento del juego seguirán siendo de valor para el equipo.