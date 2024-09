Austin Ekeler fuera del Commanders-Cardinals por conmoción cerebral

Austin Ekeler, corredor estelar de los Washington Commanders, se perderá el juego ante Arizona Cardinals de la semana 4 de la NFL del próximo domingo por la conmoción cerebral que sufrió el lunes pasado ante Cincinnati Bengals, informó su equipo.

Ekeler sufrió la conmoción a la mitad del tercer cuarto del partido en el que Washington venció 33-38 a Cincinnati Bengals.

Sucedió en una jugada en la que acarreó el balón y chocó de frente con dos defensivos. Ekeler se mostró mareado y fue llevado al vestuario para una revisión más profunda.

Al final del partido, el corredor de 29 años no regresó con el equipo a Washington, ya que voló a Ashburn, Virginia, para comenzar su tratamiento en el protocolo de conmoción cerebral.

Es la primera campaña del jugador nacido en Lincon, Nebrasca, con los Commanders, antes jugó con Los Angeles Chargers desde la campaña 2017 hasta 2023.

Ekeler se unió a varias estrellas de la NFL que en apenas tres semanas han sufrido conmociones cerebrales.

The #Commanders will be with out Austin Ekeler (concussion) this week vs. Arizona but his performance Monday Night helped give Washington their 2nd win of the season

La más grave la sufrió Tua Tagovailoa, ‘quarterback’ estelar de los Miami Dolphins, en la semana 2 ante los Buffalo Bills. Ahí, quedó tendido en el campo de manera dramática con los brazos rígidos.

Fue la tercera lesión de este tipo que Tua padece en su carrera, por lo que la semana pasada fue puesto en la lista de reserva de lesionados que asegura que al menos estará fuera cuatro semanas, aunque Mike McDaniel, entrenador del equipo, ha dicho que no se apresurarán con su vuelta a la actividad.

Además de Tagovailoa, McDaniel informó que Kendall Fuller, esquinero y Terron Amsterdam, tackle ofensivo, también se encuentran en protocolo de conmoción cerebral.

En los Philadelphia Eagles, el receptor DeVonta Smith y el tackle derecho Lane Johnson también están en esa situación por golpes que sufrieron en el partido del pasado domingo ante los New Orleans Saints.

En Arizona, Jonathan Gannon, coach de los Cardinals, informó que Trey McBride, ala cerrada, también está en protocolo de conmoción.

RB Brian Robinson JR (WAS) v. ARI: Cardinals are bottom 8 against opposing fantasy RBs and fellow RB Austin Ekeler has already been ruled out. Robinson has been playing well and should get plenty of touches this week. pic.twitter.com/BfBMd8tsd0

— Joshua Cho (@jbchoknows) September 26, 2024