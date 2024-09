Kamala Harris visitará Arizona para hablar sobre inmigración

La vicepresidenta de EE. UU. y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, viajará el viernes a la ciudad fronteriza de Douglas, en el estado de Arizona, para abordar sus planes en torno a la inmigración, informó su campaña este miércoles.

Se espera que Harris aborde “cómo está impulsando el plan bipartidista de seguridad fronteriza más estricto en una generación (que incluye nuevos agentes fronterizos y tecnologías para detener el fentanilo), y de cómo Donald Trump lo mató con fines políticos”, según un comunicado emitido por un asesor de campaña anónimo.

El escrito también dice que el viaje aún se está planeando y se espera que Harris también hable de su experiencia como exfiscal de California, cuando tuvo que enfrentarse a “criminales que trafican con drogas, armas y seres humanos”.

“La vicepresidenta Harris cree que necesitamos un sistema de inmigración que sea seguro, justo, ordenado y humano, en un marcado contraste con la política divisiva y peligrosa de Donald Trump”, ahonda.

El miércoles la candidata demócrata tuvo una entrevista con el medio de comunicación MSNBC, en donde abordó principalmente su punto de vista sobre la economía y su interés en hacer crecer la clase media en el país.

Vice President Harris: Our broken immigration system needs to be fixed. Months ago, Congress proposed the toughest bipartisan border security bill in decades. Donald Trump realized the border was a problem he wanted to run on so he told Congress to kill the bill. As president, I… pic.twitter.com/2vBjtQrUG3

— Kamala HQ (@KamalaHQ) September 25, 2024