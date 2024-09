VIDEO: En pleno evento de campaña, Kamala Harris revela que tiene un arma de fuego

Durante un evento de campaña, conducido por la popular presentadora Oprah Winfrey, la vicepresidenta de EE. UU. y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, sorprendió a los presentes al revelar que tiene un arma de fuego, aunque defendió la prohibición de los rifles de asalto.

“Si alguien irrumpe en mi casa, recibirá un disparo”, dijo Harris, entre risas, después de que Winfrey le preguntara por el arma que posee. “Probablemente no debería haber dicho eso. Pero mi personal lidiará con eso más tarde”, prosiguió la aspirante demócrata, quien ya había sugerido, durante el pasado debate presidencial con su rival republicano, Donald Trump, que poseía un arma.

Her aides probably don’t like this, but as a gun owner with the right to defend her property, VP Kamala Harris is so real for this: “if somebody breaks in my home, they’re getting shot.” pic.twitter.com/6cpppz5jPD

— 🪷 Madam Auntie VP Kamala Harris for PRESIDENT! (@flywithkamala) September 20, 2024