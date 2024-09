Danna Paola sin querer confirma relación con Neymar

Dentro de su apretada agenda, Danna Paola llegó a España para ser jurado en el programa ‘Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?’.

Para hablar sobre su participación en el reality, la cantante concedió una entrevista en el programa español ‘La Revuelta’ con el presentador David Broncano.

Al ser cuestionada sobre si había tenido alguna relación sentimental con un futbolista, ella sorprendió con su respuesta.

La pregunta surgió luego de entonar una canción en apoyo al Real Madrid, lo que dio pie a la conversación. “¿Tu novio no es futbolista?”, preguntó David.

“No, no es futbolista del Madrid. Solo se pone la camiseta cuando juega el Madrid… He estado con futbolistas, pero no es algo que me interese”, respondió.