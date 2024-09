Real Madrid vence al Alavés en un partido que se complicó en los minutos finales

El Real Madrid, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la temporada 2024/25 del campeonato español, logró imponerse al Alavés por 3-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. A pesar de dominar la mayor parte del partido, los merengues vivieron momentos de tensión al final, cuando el equipo visitante estuvo cerca de igualar el marcador. Los goles de Lucas Vázquez, Kylian Mbappé y Rodrygo le dieron la ventaja al Madrid, pero los tantos de Carlos Protesoni y Kike García en los últimos minutos del encuentro complicaron lo que parecía ser una victoria cómoda.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti no tardaron en abrir el marcador. Tan solo habían transcurrido 55 segundos cuando Lucas Vázquez, jugando como lateral derecho en esta ocasión, puso el 1-0. El gallego aprovechó un magistral pase de Vinícius Júnior, quien realizó una jugada individual por la banda izquierda antes de asistir al español. Vázquez, con mucha calma, solo tuvo que empujar el balón para batir al guardameta del Alavés. El Santiago Bernabéu estalló en júbilo por el gol tempranero, que parecía presagiar una tarde tranquila para los merengues.

El Real Madrid controló gran parte del primer tiempo, con posesión dominante y continuas llegadas al área rival. Jude Bellingham, quien se ha convertido en un pilar fundamental en el centro del campo, fue clave para la creación de oportunidades. Al minuto 40, una brillante combinación entre Bellingham y Kylian Mbappé culminó en el segundo gol del Madrid. El francés, con un control exquisito dentro del área, superó a los defensores del Alavés y remató de derecha para poner el 2-0. Este fue su quinto gol en lo que va de la temporada en LaLiga, y sin duda, uno de los más destacados por la calidad de la jugada colectiva.

Apenas iniciada la segunda mitad, al minuto 48, el brasileño Rodrygo puso el 3-0 con una espectacular jugada individual. Tras recibir un pase en profundidad, el extremo merengue dejó atrás a dos defensores con su habilidad y velocidad, y con un disparo cruzado venció al portero del Alavés. El gol parecía sentenciar el partido y asegurar los tres puntos para el Madrid, que hasta ese momento no había dado señales de sufrir ante el equipo visitante.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una cómoda victoria para los merengues, el Alavés reaccionó en los últimos minutos del encuentro. Al 84, Carlos Protesoni aprovechó un descuido defensivo del Madrid para marcar el 3-1 con un potente disparo desde fuera del área. Tan solo dos minutos después, Kike García acortó aún más la distancia con un gol de tras un pase filtrado desde la derecha. En cuestión de minutos, el 3-0 se había convertido en un 3-2, y el Bernabéu se sumió en la incredulidad y la preocupación.

El Real Madrid, que había dominado durante casi todo el partido, se encontró defendiendo con todo para evitar el empate en los minutos finales. El Alavés presionó en busca del gol del empate, pero la defensa merengue consiguió aguantar los embates y asegurar la victoria.

A pesar de los sustos en los últimos minutos, el Real Madrid se llevó tres puntos importantes que le permiten mantenerse en la segunda posición de la tabla con 17 puntos, solo uno por detrás del líder, el FC Barcelona. Los merengues han mostrado un alto nivel en este inicio de temporada, pero el encuentro ante el Alavés dejó claro que todavía hay aspectos defensivos por mejorar, especialmente en los tramos finales de los partidos.

Con la victoria ante el Alavés, el Real Madrid se prepara ahora para uno de los partidos más importantes del calendario: el Derbi Capitalino ante el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo fin de semana. Este enfrentamiento no solo es crucial por el orgullo y la rivalidad histórica entre ambos clubes, sino también porque podría ser determinante en la lucha por el liderato de LaLiga. El Atlético de Madrid, que viene de ganar su último partido, será un rival complicado para los merengues, quienes buscarán mantener su buen momento y seguir presionando al Barcelona en la cima de la clasificación.

