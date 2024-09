Harris y Trump pelean por siete estados clave sin claros márgenes en las encuestas

Siete estados clave que apenas representan la sexta parte de la población de EE.UU. se han convertido en los trofeos anhelados de los candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump (2017-2021), que saben que cada voto cuenta cuando las encuestas los mantienen técnicamente empatados.

Las campañas presidenciales están agotando todos sus recursos para arrebatarle a su oponente votos en Arizona, Nevada, Míchigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Georgia, estados que suman 53 millones de personas clave en una población total de 354 millones.

Según la encuesta de New York Times/Siena publicada el sábado, Harris y Trump prácticamente empatan en Míchigan y Wisconsin, y la ventaja de la demócrata se ha diluido ligeramente respecto a agosto.

I was attorney general of a border state. Stopping transnational criminal organizations and strengthening our border is not new to me.

I have done that work, and as president, and I will continue to treat it as a priority. pic.twitter.com/Zmjxa98hSr

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 28, 2024