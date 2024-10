Imágenes apocalípticas de la destrucción causada por el huracán Helene

🔴 El dramático panorama en Keaton Beach, una ciudad que quedó destruida en un 90% por el huracán Helene: “Solo provoca llorar”. “Es devastador”, dicen los residentes de esta comunidad, que ahora se enfrentan a una dura realidad y se encuentran recogiendo los escombros de sus hogares. De hecho, algunos apenas se recuperaban del ciclón Idalia y ahora dudan de poder volver reconstruir sus hogares debido a que no cuentan con seguros. Informa @VilmaTarazona. 📺 Más del Noticiero Univision a las 6:30 pm /5:30 C y en su Edición Nocturna a las 11:35pm / 10:35 C. #Hurricane #Helene #HurricaneHelene #Huracán #KeatonBeach #HuracánHelene #Florida #FL #UniNoticias #UnivisionNoticias

