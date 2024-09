Joe Biden: Muertos por huracán Helene superan los 100 en EE. UU.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, informó este lunes que los muertos provocados por el huracán Helene en el sureste del país superan el centenar y que hay cerca de 600 personas desaparecidas.

“Dios quiera que estén vivas (las personas desaparecidas), pero no hay forma de comunicarse con ellas debido a la falta de cobertura de telefonía móvil”, dijo en una declaración institucional sobre la respuesta gubernamental a Helene.

I’ve directed my team to provide every available resource as fast as possible to communities in the wake of Hurricane Helene. pic.twitter.com/4E5V6twfyZ

— President Biden (@POTUS) September 30, 2024