VIDEO. Wendy Guevara arremete contra Adrián Marcelo por comentario transfóbico

Wendy Guevara, la influencer trans que ganó la primera temporada de “La casa de los famosos México” en 2023, publicó una historia de Instagram en la que reacciona a un mensaje transfóbico compartido por Adrián Marcelo.

El youtuber entró a la segunda temporada del reality show y semanas después pidió su salida tras varias polémicas. Sin embargo estuvo pendiente de la final en la que Mario Bezares se convirtió en el ganador.

Segundos después de que la conductora Galilea Montijo anunciará a Mayito como ganador de “La casa de los famosos México”, Adrián Marcelo escribió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de X: “Segundo hombre que gana de forma consecutiva”.

Tras su publicación, Wendy Guevara decidió romper el silencio. “Ya no me etiqueten en lo que dice Adrián de que segundo hombre que ganó, yo siempre lo he dicho, ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizarnos bebés”, comentó.

La integrante de Las Perdidas reconoce que nació como hombre, pero hoy en día es una mujer trans.

Acusan a Adrián Marcelo de transfobia

Por supuesto la publicación de Adrián Marcelo sobre Wendy Guevara causó polémica en las redes sociales.

“¿Qué más se puede esperar de ti? Lo bueno que la gente se dio cuenta que tu “humor” solo es transfobia, misoginia y homofobia y por eso no vas a pasar del Youtube, que si bien te da buen dinero, nada te va a dar el cariño de un México qué tanto anhelabas”, le comentó un usuario en X.

“Ya salió la cucaracha de su alcantarilla”, “Que ardidito saliste”, “Ya wey, en el programa ni te mencionan y tú muy al pendiente”, “El reality te quedo grande, eres un cobarde que salió por la puerta de atrás”, fueron otras reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

